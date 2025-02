Today.it - Ascolti record per la prima serata di Sanremo: Carlo Conti supera Amadeus

Leggi su Today.it

Ieri sera, 11 febbraio, è andata in onda ladi, Gerry Scotti e Antonella Clerici hanno condotto il pubblico, in teatro e a casa, alla scoperta delle 29 canzoni in gara. Unasenza colpi di scena e che però ha conquistato tutti. A concorrere con l'armata dei.