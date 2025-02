Ilgiorno.it - Arti marziali al Palarile: due giorni di show, un grande successo

Leggi su Ilgiorno.it

per la duedialorganizzata dalla Asd Shoshin Shitoru Karatedo di Buccinasco. All’evento ha partecipato il maestro Iwasa Sei, IX Dan, uno dei massimi esponenti del Karate Shitoryu, che ha tenuto uno stage al quale hanno preso parte atleti di diverse scuole. Il maestro Iwasa, conosciuto per la sua tecnica e la conoscenza del karate, ha contribuito in modo significativo alla diffusione del karate in Italia ed in Europa. "Chi pratica le, fa propri valori importanti come il rispetto, la lealtà, il sacrificio. Il karate, rende forti, coraggiosi e consapevoli di sé stessi - sono le parole della sindaca Silvana Cantoro -. Ci auguriamo che questo sia il primo di tanti eventi sportivi di alto livello. Un ringraziamento speciale alla A.