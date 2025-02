Ilrestodelcarlino.it - Arriva San Valentino. Indecisi sul regalo?. Ecco le idee a km zero

Cosmetici in edizione limitata, collezioni a tema di abiti e lingerie, cene a lume di candela, fughe romantiche e promozioni dedicate di tour operator e compagnie aeree: San, si sa, è un business redditizio, specie per settori come la floricoltura, i gioielli e la pasticceria. A gongolare sono soprattutto i portali e-commerce che, in queste settimane, vedono un’impennata delle ricerche pari ad almeno +30,5% (dati Idealo): perché non trasformare, allora, questa ricorrenza in un’occasione per valorizzare i marchi del territorio, o per vivere esperienze piacevoli e divertenti a pochi passi da casa?, allora, una selezione di‘a km’, con proposte per tutte le tasche. Siamo nella Food valley d’Italia, in un luogo che pullula di eccellenze gastronomiche da gustare e, sì, da regalare: qui, ilper il partner può andare ben oltre la ‘semplice’ scatola di cioccolatini a forma di cuore e prendere pieghe decisamente più fantasiose.