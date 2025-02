Ilrestodelcarlino.it - Arriva il kit per la raccolta dei rifiuti. Stasera l’incontro alla ex bocciofila

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È iniziata lunedì da Crespellano la campagna di consegna a domicilio dei kit per ladeicol sistema del porta a porta, così come sarà modificato a partire dal prossimo 5 maggio. Novità che vengono illustrate negli incontri coi cittadini in programma oggi alle 20,45 nella sala exdi Calcara. Un cambiamento rispetto al teatro comunale della stessa frazione che si è valutato insufficiente ad accogliere tutti i partecipanti, com’è accaduto la settimana scorsa al centro sociale Pedrini di Crespellano. Incontro che verrà ripetuto il 20 febbraio stavolta nella più capiente Sala Mimosa.