Arnautovic ancora fermo | la situazione a -4 da Juventus-Inter!

Dopo circa una cinquantina di minuti in campo contro la Fiorentina Markosi ferma. Ecco ladell’attaccante austriaco a pochissimi giorni da.TUTTO IN POCHI MINUTI – L'”Entro, spacco, esco, ciao” di Markoin-Fiorentina fa ridere, ma fa anche riflettere. L’austriaco, subentrato dalla panchina al 28? del primo tempo per sostituire l’infortunato Marcus Thuram, ha appena fatto in tempo ad ambientarsi al campo e ad andare a segno, che subito ha dovuto abbandonare anche lui il terreno di gioco. Al 77? della gara di San Siro, infatti, Simone Inzaghi ha dovuto spendere un altro cambio per far tornare in panchina, fresco di gol al 52?, e lasciare spazio a Mehdi Taremi. A pochi giorni da, l’allenatore nerazzurro sembra essere in piena emergenza offensiva, considerando ladell’austriaco ma anche quella del francese Thuram.