Ariston mon amour | febbre da strass a Sanremo

Life&People.it Chi avrebbe mai scommesso che il Teatrosi sarebbe trasformato nella versione luxury di Studio 54? La prima serata del Festival di2025 ha dato vita ad un caleidoscopio umano dove paillettes, cristalli, look e outfit metallizzati hanno creato uno spettacolo nello spettacolo. Da Elodie-sirena argentata, che sembrava avvolta nel più prezioso dei cartocci, a Jovanotti versione pirata dorato, fino ad Antonella Clerici che ha costretto il pubblico a cercare gli occhiali da saldatore.Antonella ClericiMakeup da SupernovaSe gli stylist hanno dato battaglia a colpi di bagliori, i make-up artist hanno risposto con illuminanti strategicamente posizionati e glitter sparati come coriandoli su zigomi e palpebre. Mentre i social impazzivano per questo festival del riflesso molesto, una domanda serpeggiava tra le poltrone del teatro: ma i cantanti, nella loro gara all’ultimo brillantino, avranno pensato a portare gli occhiali da sole di scorta?Francesca MichielinL’epidemia del lustrinoUn’epidemia luminosa si è abbattuta sul tempio della canzone italiana, ma questa volta nessun vaccino ha potuto salvare i concorrenti dalladel lustrino.