Ardea Domani "Indecente balletto dei consiglieri da un partito all'altro. Crisi costruita sul vuoto"

“È unapoliticasulquella in cui sembra esser piombata l’Amministrazione Cremonini in questi giorni. Nessuna questione politica alla base dei litigi, solo una maggioranza troppo ampia die consigliere che sgomitano per avere più spazio e più assessorati”.Commentano così le intemperanze della politicatina di questi giorni i duedi opposizione alla giunta Cremonini, Luca Vita e Niko Martinelli, del gruppo civico.“Mai letti tanti comunicati stampa come in questi giorni – proseguono i– ma nessuno capace di menzionare i tanti problemi che affliggono la nostra città e la totale inefficacia dell’Amministrazione comunale nell’offrire risposte. Abbiamo cantieri PNRR al palo, fermi da mesi, tra cui quelli – più che importanti – per le nostre scuole; un centro diurno per persone con disabilità che dovrebbe aprire, ma senza che nessuno si sia premurato di comprendere se ne è arrivata adeguata comunicazione alle famiglie interessate; cittadini e cittadine che lamentano controlli “pazzi” sulla raccolta differenziata, condotti senza adeguate verifiche; un Comune che sui consorzi sceglie di non scegliere per continuare a perpetrare una situazione di irregolarità palese”.