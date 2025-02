Internews24.com - Arbitro Juve Inter, designato il fischietto per il derby d’Italia

di Redazioneilper il, in programma domenica sera alle 20:45L’AIA ha ufficializzato pochi minuti fa i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le sfide del 25° turno del campionato di Serie A: big match di domenica, a chiudere la giornata sarà, il tanto atteso.A dirigere l’incontro ci sarà il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Colarossi. Il quarto uomo sarà Zufferli, mentre VAR e AVAR saranno rispettivamente affidati a Mazzoleni e Di Bello. Ecco dunque la designazione arbitrale completa per la prossima sfida in campionato per i nerazzurri di Simone Inzaghi.NTUS –h. 20.