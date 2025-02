News.robadadonne.it - Apre il primo store fisico di Amazon in Italia: ecco dove e cosa venderà

Leggi su News.robadadonne.it

il suoin, e lo fa a Milano, in Piazzale Cadorna 4.Il colosso dell’e-commerce con oltre 300 milioni di utenti in tutto il mondo sbarca nel mondo retail conParafarmacia & Beauty, un negozioche, come è facile intuire, si occupa soprattutto di cura della persona, ma che ha a disposizione anche un laboratorio che integra tecnologie avanzate, per migliorare l’esperienza d’acquisto del consumatore.Nello storie ci sono due aree principali: una galleria espositiva e un Derma-bar in cui può essere eseguita un’analisi digitale della pelle.Nella galleria l’area di interesse è soprattutto quella del Place&Learn,i clienti possono appoggiare su un vassoio smart i prodotti scelti per visualizzarne automaticamente le informazioni su ingredienti, corretto uso e caratteristiche principali.