Iodonna.it - Applausi e tanto amore per la band indissolubilmente legata agli anni Ottanta, e alla storia del festival

I Duran Duran, lache ancora è la prima in cimaospiti internazionali memorabili nelladel, torna a Sanremo 2025 per uno show (previsto per la terza serata, 14 febbraio) che segna il quarantennale da quella volta nel 1985. Un anno fondamentale nelladel pop e del costume. Al centro degli, corrisponde infatti al massimo della fama per il gruppo, in mezzo a paninari, edonismo, dittatura del look e la massa delle duraniane – cioè le fan sfegatate che presero d’assalto l’Ariston. Forti dell’per ogni membro, riassunto l’anno dopo nel film caso Sposerò Simon Le Bon. Duran Duran, il loro mito raccontato in un documentario: esce “A Hollywood High” X Leggi anche › La classifica della prima serata di Sanremo 2025: la top 5 in ordine sparso Ora – dopo una seconda volta nel 2008 – i Duran Duran sono di nuovo ospiti di Sanremo.