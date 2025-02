Anzio 10 appartamenti sottratti agli occupanti abusivi

Leggi su Ilfaroonline.it

, 12 febbraio 2025 – Non arretra la strategia della Questura di Roma per il recupero di spazi ed immobilialla proprietà privata dasenza titolo. Sotto il coordinamento del Dirigente del Commissariato di PS di, sono iniziate le operazioni che hanno consentito di ripristinare il diritto di proprietà, in tutto il suo vigore, di 10 unità abitative che da tempo erano finite nelle mani disenza titolo nella zona di via Lago Maggiore.I soggetti che sono stati trovati all’interno dei singolisono stati identificati e saranno denunciati all’autorità giudiziaria. Nel detto, tresono stati riaffidati ai vincitori delle aste immobiliari che nel corso degli ultimi mesi si erano perfezionate.Gli altri sette, invece sono stati rimessi nella disponibilità dell’ente proprietario -l’Istituto vendite giudiziarie- per i successivi adempimenti amministrativi in favore degli assegnatari.