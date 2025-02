Anteprima24.it - Anziano ferito da un branco di cani randagi nel Salernitano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUndi 74 anni di Teggiano, in provincia di Salerno, è stato aggredito da undiche lo ha azzannato ferendolo. Il fatto è accaduto in località Pantano.Il 74enne improvvisamente è stato azzannato mentre passeggiava. Immediatamente dopo l’aggressione, l’uomo è stato trasportato presso il vicino ospedale di Polla i cui sanitari gli hanno riscontrato gravi ferite agli arti superiori, inferiori e all’addome. L’uomo non è in pericolo di vita.Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti gli agenti della Polizia locale ed i carabinieri per gli accertamenti di rito.Ildiera stato già segnalato nei giorni scorsi al servizio di accalappiamento, ma le ricerche sinora non hanno dato alcun esito.L'articoloda undinelproviene da Anteprima24.