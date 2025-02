Ilrestodelcarlino.it - Antonio e Nadia mettono i bimbi al primo posto

In occasione del 50° anniversario di matrimonio diCasali, la famiglia ha deciso di fare un gesto speciale in favore dei bambini, donando 900 euro all’associazione "I Bambini al". Invece di ricevere regali, Valentina, figlia della coppia, ha scelto di chiedere offerte in favore della causa, un’iniziativa che ha colto nel segno della solidarietà. Il ricavato della donazione è stato equamente suddiviso tra il reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena ed il reparto di Oncologia pediatrica dell’ospedale di Rimini, due realtà che già collaborano con l’associazione e che si occupano di bambini e giovani pazienti in situazioni particolarmente delicate. Grazie alla generosità della famiglia Casali, molti bambini potranno beneficiare di un supporto concreto, sia dal punto di vista medico che umano.