Antonio Amato eletto presidente di Federmanager Roma. Nuova governance per i dirigenti del Lazio

Leggi su Ildenaro.it

Si è insediato ieri il nuovo Consiglio direttivo di, organizzazione che con oltre 10 mila iscritti rappresenta il punto di riferimento per i manager industriali del. Il nuovo, per i prossimi 3 anni, è, classe 1962, ingegnere e dirigente esperto di tematiche ambientali. Già vicenel triennio precedente,è entrato innel 2002 rivestendo negli anni numerosi incarichi istituzionali a livello locale e nazionale come componente della Commissione Lavoro & Welfare, coordinatore della Commissione sindacale Aldai, coordinatore Rsa Coordeni. Attualmente è coordinatore Coordeni, consigliere nazionale e coordinatore della commissione Energia Oil & Gas di.La votazione si è svolta alla presenza del direttore di, Carlo Imperatore e deluscente Gherardo Zei che ha aperto la seduta.