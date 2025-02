Velvetgossip.it - Antonella Clerici si commuove sul palco dell’Ariston: il toccante tributo a Frizzi

Durante la serata di apertura del Festival di Sanremo 2025,ha vissuto un momento di profonda emozione che ha toccato il cuore di tutti gli spettatori. La 61enne conduttrice, nota per il suo calore umano e la sua professionalità, non ha potuto trattenere le lacrime mentre si trovava sul, in unsentito al collega Fabrizio, scomparso prematuramente nel 2018.Fabrizio, un volto amato della televisione italiana, ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama dello spettacolo e nella vita di chi lo ha conosciuto. La sua morte, avvenuta il 26 marzo 2018, è stata causata da un tumore al cervello che lo ha colpito improvvisamente, lasciando in lutto non solo la famiglia, ma anche milioni di telespettatori e amici. La forte amicizia che legavaa Fabrizio è ben nota: i due condivisero non solo il lavoro, ma anche momenti di vita personale, legami che si sono intensificati nel corso degli anni.