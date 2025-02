Dilei.it - Antonella Clerici assente da È sempre mezzogiorno: “Felice di essere stata con Carlo”

Puntata “insolita” quella di È, che è partita senza la costante presenza di. La conduttrice èinfatti sostituita dal cuoco Daniele Persegani, che ha fatto il suo ingresso in puntata con una sagoma di cartone della presentatrice, co conduttrice al fianco diConti e Gerry Scotti durante la prima al Festival di Sanremo 2025.sostituita nel suo show: cosa è successoUna serata ricca di emozioni, quella di apertura della 75esima edizione del Festival di Sanremo, che ha vistoConti affiancato dae Gerry Scotti. Tre grandi professionisti, che non avevano bisogno di dimostrare nulla e che hanno saputo tenere un palco importante come quello dell’Ariston con naturalezza, senza nascondere quel pizzico d’emozione che è legittima in un’occasione così importante.