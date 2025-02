Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 12/02/25: Mario Cusitore fuori dal programma perché avrebbe baciato una nota ex tronista!

Leggi su Isaechia.it

Si è registrata oggi una nuova puntata di. Il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi è ormai una certezza per il pubblico affezionato di Canale 5. Dopo la clamorosa registrazione di ieri, martedì 11 Febbraio, anche oggi presso gli Studi Elios della Tiburtina a Roma si è registrata una nuova puntata del tutto scioccante. Qui di seguito ledi Lorenzo Pugnaloni su ciò che presto vedremo andare in onda a:Nella registrazione di oggiha dovuto lasciare il, dopo una segnalazione che racconta di un bacio in una discoteca tra lui e l’exdi, Nicole Santinelli . (CLICCA QUI per ricordare chi è l’ex volto noto del dating show che durante il suo percorso scelse il corteggiatore Carlo Alberto Mancini).