Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Uomini e Donne, Chiara Abbandona: Il Fidanzato La Smaschera In Studio!

Leggi su Uominiedonnenews.it

ha deciso di andare via dal programma con il ragazzo, suo presunto, su cui erano arrivate le segnalazioni. Nuove esterne invece per Tina!È stata registrata da poche ore una nuova puntata di. Questa puntata ha portato con sé un grande colpo di scena, poiché Riccardo, il presuntodella tronistaal centro delle segnalazioni, è arrivato nel programma ed alla fineha deciso dire il programma con lui. È stata quindi una novità sorprendente. Ma ecco che cosa è successo.va via con il suo presunto!La registrazione da poco terminata disi è aperta con l’ingresso di Gianmarco e di. Quest’ultima tronista da poco arrivata nella trasmissione è stata chiamata al centro dello