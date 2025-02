Dilei.it - Anticipazioni Chi l’ha visto? del 12 febbraio: lo speciale sulla strage di Erba e il caso Franzoni

Appuntamento imperdibile, anche durante la settimana del Festival di Sanremo, con Federica Sciarelli e Chi?. Mercoledì 12alle 21.20 su Rai 3, andrà in onda una puntatadella trasmissione, che affronterà alcuni dei casi più controversi e misteriosi della cronaca italiana, offrendo approfondimenti e aggiornamenti su vicende che hanno diviso l’opinione pubblica.Tra appelli, storie di ingiustizie e richieste di aiuto, il programma di Rai 3 porterà ancora una volta gli spettatori a interrogarsi, con novità su alcuni dei casi che hanno appassionato i telespettatori.Chi?, ledel 12Proprio come anticipato, Chi? non cambia la sua posizione in palinsesto per la settimana del Festival di Sanremo per la gioia del suo pubblico fedelissimo.