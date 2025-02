Anni difficili? e Fedez commosso non riesce a rispondere | l’intervista al rapper dopo la prima serata di Sanremo 2025 – Il video

Leggi su Open.online

l’esibizione al Festival dicon Battito,è stato intervistato da Ema Stokholma e Gino Castaldo su Rai Radio 2. All’osservazione della conduttrice «sono stati, immagino», il– visibilmente– è rimasto in silenzio. È ciò che si vede nel filmato, virale sui social. «Sono state settimane impegnative, per me essere riuscito anche solo a salire sul palco con quella calma: avevo voglia di far parlare la musica», ha precisato il cantante, al centro delle polemiche,i gossip lanciati da Fabrizio Corona sul suo travagliato rapporto con Chiara Ferragni. «Era effettivamente un’urgenza – ha continuato -, avevo voglia di far parlare la musica e sono molto contento di come è andata. Adesso mi sta scendendo un po’ di adrenalina». E sul suo brano ha aggiunto: «L’idea era quella di mettere nella canzone un po’ tutto il mio vissuto di questie le mie esperienze, riuscire a portarle sul palco e spero di esserci riuscito.