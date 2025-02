Dilei.it - Annalisa Minetti su Sanremo 2025: “Conti brillante. Nessuna botta emozionale al primo ascolto”

Come lo scorso anno,è la nostra commentatrice speciale di. D’altro canto, chi meglio di lei può raccontare l’emozione del palco dell’Ariston, lei che nel 1998 ha vinto quell’edizione del Festival con il brano Senza te o con te.Nella prima serata di, Carlo, accompagnato da Antonella Clerici e Gerry Scotti, ci ha fatto ascoltare tutti i brani in gara eci racconta le sue sensazioni e cosa pensa di questa 75esima edizione del Festival al suo debutto, in attesa di vedere cosa ci aspetta durante la seconda serata (leggi la scaletta).Ti è piaciuta la nuova formula scelta daper?Sì, devo dire che mi è piaciuta soprattutto grazie alla conduzione snella edi, Scotti e Clerici che ho trovato davvero “sul pezzo”.