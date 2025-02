Ilrestodelcarlino.it - Anna Greco lascia la Lega e approda a Fratello d’Italia

Ravenna, 12 febbraio 2025 -, consigliera comunale di Ravenna in forza al gruppo dellail partito di Matteo Salvini ein quello di Giorgia Meloni. A darne comunicazione è la stessa. “La recente scelta dell’On. Morrone di rompere, a freddo, la possibilità di indicare un candidato unitario del centrodestra per le prossime elezioni comunali di Ravenna, mi obbliga ad uscire dalla- scrive in una nota stampa -. Il candidato sindaco, infatti, sarebbe stato da concordare in primis con le forze politiche di Governo, FdI,, e FI che in consiglio comunale sono all’opposizione, coinvolgendo, di seguito, anche le altre liste civiche. La strada intrapresa dall’On. Morrone, invece, si trasforma in un vero e proprio assist al Pd, presa come al solito senza consultare i rappresentanti locali e che porterà certamente a fare scomparire lada Palazzo Merlato.