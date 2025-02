Lanazione.it - Andrea Zorzi porta in scena La leggenda del pallavolista volante

Arezzo, 12 febbraio 2025 – Un nuovo appuntamento al Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino: giovedì 20 febbraio, alle 20.45, va inun mito vivente della pallavolo,detto “Zorro”, due volte campione del mondo e tre volte campione europeo con l’indimenticabile Nazionale di Julio Velasco, è protagonista de Ladel, spettacolo scritto con Nicola Zavagli, che vede il campione incon Beatrice Visibelli; una produzione Teatri d’Imbarco.mette inla sua vita: come sul campo così nella vita, nel pieno rispetto delle regole del gioco, una sconfitta non è la morte civile e una vittoria non legittima il vincitore alla sopraffazione. Certo, spesso le sconfitte sino dietro anche crisi personali e sociali, ma un vero sportivo non perde mai la voglia di lottare.