Lettera43.it - Ancora problemi di salute per il Papa: «Ho la bronchite, non posso leggere»

Anche nell’udienza generale del 12 febbraio,Francesco ha dovuto rinunciare ail testo della catechesi, affidando l’incarico al sacerdote don Pierluigi Giroli. Dopo aver salutato i fedeli presenti nell’Aula Paolo VI, il Pontefice ha spiegato: «Mi permetto di chiedere al sacerdote che perché io con la mianon. spero che la prossima volta possa». Il suo stato di, compromesso da unache lo affligge da giorni, gli ha già impedito in più occasioni di portare avanti integralmente i suoi impegni pubblici. Anche il video-messaggio trasmesso durante la serata inaugurale del Festival di Sanremo era stato registrato in anticipo.Francesco (Imagoeconomica).Le condizioni diFrancesco: dallaalla polmonite del 2024L’inverno si conferma un periodo difficile per il, che già lo scorso anno aveva dovuto affrontare frequentirespiratori.