Ilrestodelcarlino.it - Anche l’Avis in maschera

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Grande successo per il Carnevale di Avis che domenica scorsa ha richiamato nei padiglioni di Cesena Fiera oltre 800 persone. Particolarmente numerosi i bambini: oltre 300 quelli che si sono divertiti con gli animatori e i clown dell’Aquilone di Iqbal, i giochi di Fiorenzo Montalti, la verve e le battute di Bimbobell, la musica di Radio Studio Delta. Partecipatissimala sfilata che ha visto sfilare circa 200 maschere all’insegna della fantasia. "Un grande grazie – dichiara il presidente di Avis Cesena Gualtiero Giunchi – a tutti quelli che hanno reso possibile questo risultato: oltre a Bimbobell, Fiorenzo Montalti, l’Aquilone di Iqbal, ricordo Radio Studio Delta, la Croce Rossa di Cesena per il servizio e la Fiera di Cesena per l’accoglienza".durante la festa, Avis non ha dimenticato il suo impegno per la solidarietà e la donazione.