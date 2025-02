Ilnapolista.it - Ancelotti dotato di un potere quasi mistico, anche stavolta minimizzeranno i suoi meriti (Guardian)

La migliore definizione del City attuale, diremmo definitiva, la scrive Barney Ronay sul: “una versione tremolante del suo meglio, spinto da una selezione di scricchiolanti parti difensive di prima scelta legate insieme e costrette a marciare in fila da quattro verso il sole, finché le loro membra hanno potuto resistere”. Non hanno resistito. Alla fine l’argine è crollato davanti al Real Madrid.Peccato per Haaland, continua. In versione “Total Haaland, un capolavoro di minimalismo senza sottigliezze”. Perché per un po’ il piano di Pep Guardiola ha pure funzionato, e Haaland un “martello in attesa di colpire, o una balestra umana portatile, o un guantone da boxe su una molla, in grado di dettare come venivano giocate parti della partita”.è un sussurratore di uominiSolo che poi è “sceso in campo”