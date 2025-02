Liberoquotidiano.it - Amici Cucciolotti 2025, la collezione dei veri supereroi

L'albumè dedicato a tutti coloro che sognano un mondo migliore e si impegnano per realizzarlo con I SUPERPOTERI DELL'EMPATIA, DELLA LEALTÀ, DEL RISPETTO E DELLA SOLIDARIETÀ. Il nuovo motto riportato in copertina: “Colleziona un futuro migliore!?” mette in evidenza il PROGETTO SOCIALE che distingue questadi figurine da tutte le altre. Figurina dopo figurina, completando il loro album milioni di bambini non stanno semplicemente giocando ma stanno COLLEZIONANDO UN FUTURO MIGLIORE: stanno diventando adulti responsabili che si prendono cura del pianeta e dei più fragili. Continuiamo a collezionare, quindi, non solo figurine, ma valori che rendono il mondo più cucciologico. Perché collezionare un futuro migliore è un gioco che vale la pena giocare. Nelle pagine dell'albumi bambini da 0 a 100 anni in su possono scoprire I SUPERPOTERI DEGLI ANIMALI, che li rendono adatti a sopravvivere nel loro ambiente naturale e tante altre divertenti rubriche, oltre alle Missioni Possibili da realizzare quest'anno.