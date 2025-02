Vicenzatoday.it - Ambiente, il fronte caldo del Veneto

Leggi su Vicenzatoday.it

Tra il processo Miteni e il caso dell'inceneritore di Schio per non parlare delle rogne della Superstrada pedemontana veneta, ilambientalerimane «rovente». Una delle prime bordate, ieri 11 febbraio, è giunta dalla rete ambientalista delle Mamme No Pfas, che reso pubblica una nota.