Ilfattoquotidiano.it - Amazon sbarca in piazzale Cadorna a Milano con un negozio di prodotti di parafarmacia e bellezza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è stata scelta daper il primofisico dedicato aidie cura della persona. Oggi si apre& Beauty, in. “Come mai proprio a? – dice a Il Corriere della Sera, Giorgio Busnelli, vice presidente categorie largo consumo diin Europa – Siamo legati alla città da lungo tempo: qui è dove abbiamo iniziato la nostra attività, ormai 15 anni fa, e dove abbiamo la nostra sede direzionale, inoltre, la città si è sempre dimostrata molto ricettiva a esperienze come il pop-up store, iltemporaneo allestito in occasione del Black Friday”.Al momento non sono previste altre aperture “né in Italia né in Europa: ci piace sperimentare e questo resta un esperimento milanese. Diciamo sempre che siamo ossessionati dalla soddisfazione del cliente, che adesso è molto interessato a questa tipologia didie cura della persona: quindi abbiamo pensato di offrire una selezione delle migliori marche a prezzi competitivi con anche un contenuto digitale”.