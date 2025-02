Ilgiorno.it - Amazon, la prima parafarmacia

Prodotti per la pelle e creme di bellezza, ma anche medicinali da banco acquistabili senza ricetta. Sono già pieni gli scaffali di una nuovacon 9 addetti che apre i battenti in pieno centro a Milano, in piazzale Cadorna. A inaugurarla è il colosso dell’e-commerceche ha così deciso di creare il suo primo negozio fisico in Italia, rimpiazzando l’attività già esistente dellaPulker. Non solo vendite online a portata di click, dunque, ma anche un negozio vero e proprio presente sul territorio, con tanto di vetrine e orari ben precisi, dalle 8 alle 19 durante tutta la settimana, tranne il sabato e la domenica in cui i locali aprono un’ora più tardi, alle 9 di mattina. Si chiama& Beauty ed è stata presentata ieri alla stampa con la partecipazione di Giorgio Busnelli, numero unoin Italia e vice presidente europeo della società per la categoria Largo Consumo.