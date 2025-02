Metropolitanmagazine.it - Amazon inaugura il primo store fisico di parafarmacia e beauty: si trova a Milano

oggi ilnegozioin Italia. Si chiama, ed è l’offerta online di prodotti per la bellezza e la cura della persona in Europa del più grande colosso di e-commerce. La selezione di prodotti aumenterà progressivamente nel corso dell’anno, anche neglionline in Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito. I clienti potranno così accedere a tantissimi ulteriori prodotti di bellezza, per tantissime preferenze ed esigenze.Arriva ailGiorgio Busnelli, VP Categorie Largo Consumo diin Europa, ha commentato la notizia. “Siamo entusiasti di annunciare l’apertura di. È un negozioche migliora ulteriormente l’esperienza di acquisto dei nostri clienti, offrendo loro un’ampia e curata selezione di prodotti per la bellezza e la cura della persona.