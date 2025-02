Iodonna.it - Amatissima, anche se oggi non sempre seguita correttamente, la dieta mediterranea sarà protagonista di una docu-serie su Prime Video. In attesa di vederla, abbiamo rivolto qualche domanda a uno degli specialisti coinvolti nel progetto. Dagli errori più comuni alle dritte utili per cominciare a mangiare davvero ‘mediterraneo’, ecco cosa ci ha svelato