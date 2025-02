Altri problemi per la gara | Nere subisce una lesione muscolare e la sua presenza è in pericolo

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-11 17:20:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione:Un’altra battuta d’arresto per Antonio Conte. Questa volta sotto forma di infortunio. Se questo fine settimana è stato lasciato due punti in casa contro l’Udinese e il Inter taglia le distanze fino a un puntoora è stato confermato che Nares andrà perso, almeno, i prossimi due impegni per Lazio e comedopo l’infortunioche ha subito domenica contro la squadra di Blanquinegro. Se le scadenze non fossero rispettate, sarebbe grave per il partito trascendentale prima del Tra Il 2 marzo.Il brasiliano soffre di una distensione muscolosa nella coscia sinistra. Conte perde uno dei suoi referenti offensivi e ora dovrà cercare alternative per sostituire il suo declino.s ha giocato un totale di 22 partite, con 2 gol e 4 assist.