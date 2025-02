Ildifforme.it - Almasri, opposizioni valutano mozione di sfiducia su Nordio: il ministro apre a dialogo con Cpi

A quasi un mese dall’inizio del caso, ildella Giustizia, Carlo, cerca di svelenire il clima,ndo ad una comunicazione con la Corte penale internazionale (Cpi), la stessa che aveva emanato il mandato di arresto per il generale libico. Dal ministero dello Giustizia è quindi partita una richiesta informale di consultazione alla Corte dell’Aja, necessaria quindi ad aprire un confronto sulle criticità che hanno caratterizzato il caso. La Cpi, al momento, ha lasciato filtrare che non vi sarebbero indagini aperte nei confronti dell’Italia per quanto avvenuto tra il 19 e il 21 gennaio, ovvero il periodo dell’arresto, del rilascio e del rimpatrio del comandante di Tripoli. Al contrario, sul fronte interno, la situazione è ben più complessa. Ieri, il Tribunale dei ministri ha infatti acquisito gli atti relativi al caso, che serviranno ai giudici per comprendere cosa sia effettivamente accaduto nei giorni sopra citati.