Almasri, al via indagine su Nordio. Da opposizioni mozione sfiducia contro il ministro

Il Tribunale dei ministri muove i primi passi nell’sulla scarcerazione del generale libico Najeem Osama, e lo fa partendo dal ministero della Giustizia. Alla Direzione che si occupa degli affari internazionali, come scrive Il Corriere della Sera, i giudici hanno inviato un ordine di esibizione di atti chiedendo copia di tutto il carteggio relativo al detenuto arrestato dalla Polizia — su mandato della Corte penale internazionale — all’alba di domenica 19 gennaio e liberato dalla Corte d’Appello di Roma la sera di martedì 21 gennaio. Ildella Giustizia Carlo, nonostante le interlocuzioni interne al suo dicastero e le sollecitazioni della Procura generale, aveva deciso di non fare nulla per trattenere, che era ricercato dalla Cpi e accusato di crimini di guerra el’umanità.