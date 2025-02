Lanotiziagiornale.it - Almasri, adesso il governo fa retromarcia sull’Aja

L’arresto eseguito senza la preventiva consultazione col ministero della Giustizia. Il mandato della Corte penale internazionale con “gravissime anomalie” e dunque “radicalmente nullo”. L’espulsione su un aereo di Stato, come avvenuto altre volte.I ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi appena pochi giorni fa (il 5 febbraio) hanno ricostruito in Parlamento il casosostenendo la correttezza dei loro atti contrapposta alle “incongruenze” ed agli “errori” di quelli della Corte dell’Aja.E Nordio aveva anche minacciato una richiesta di delucidazioni all’organismo. Problemi di forma ma anche e soprattutto di contenuto. Per non parlare delle bordate dei due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, alla Corte penale internazionale che secondo loro più che indagare dovrebbe essere indagata.