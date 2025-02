Alluvione in Toscana Curcio in Mugello | 80 milioni per interventi

Leggi su Corrieretoscano.it

in, a meno di un mese dalla prima riunione operativa, tenuta a palazzo Strozzi Sacrati col presidente della RegioneEugenio Giani sugli eventi alluvionali del maggio 2023 nell’Altoe i danni subiti da infrastrutture importanti come la Faentina, il commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizioe l’assessora alla protezione civile Monia Monni si sono incontrati a Marradi assieme al sindaco Tommaso Triberti e agli altri sindaci dell’area dell’Altoper un primo sopralluogo di verifica sullo stato di attivazione delle opere di ripristino della viabilità e del territorio.“La puntuale ricognizione su quanto finora è stato fatto, nelle parole del presidente Giani – si affianca alla consapevolezza, condivisa, con il commissario, che la priorità che il governo regionale continua a darsi è affiancare le opere di ripristino, qui come altrove, con una strategia di protezione del territorio capace di guardare avanti nel tempo e funzionale ai nuovi e sempre più frequenti eventi estremi che i cambiamenti climatici causano.