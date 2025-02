Allerta arancione prorogata in Toscana | scuole chiuse

Leggi su Corrieretoscano.it

inmeteoina giovedì 13 febbraio. La sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice, per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, a tutta la giornata di domani, sempre lungo la costa a sud di Livorno e le isole.anche a a Grosseto (superiori), Cecina, Castagneto Carducci, Piombino, Guardistallo, Orbetello, Campiglia MarittimaProsegue l’instabilità con temporali e piogge che insisteranno sullaanche domani, giovedì 13 febbraio, in modo particolare nelle aree di sud-ovest, isole incluse.Prolungato a tutto domani anche il codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore limitatamente alle zone più interne.