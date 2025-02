Internews24.com - Allenamento Inter, Inzaghi può sorridere: due rientri fondamentali in vista della Juve!

di Redazionepuò: duein! Le ultime dopo la seduta di Appiano GentileGiornata d’per l’di Simone, dopo che ieri il tecnico nerazzurro aveva concesso un giorno di riposo ai suoi. L’allenatore piacentino puòper il rientro in gruppo di Federico Dimarco: l’esterno ha finalmente smaltito l’influenza che gli aveva fatto saltare la gara di lunedì contro la Fiorentina. Presente regolarmente anche Alessandro Bastoni, il quale all’uscita dal campo contro i toscani aveva messo una borsa del ghiaccio sulla coscia. Assenti, invece, sia Marcus Thuram che Marko Arnautovic. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.– «Oggi Tikus non si è allenato con il resto dei compagni, come Arnautovic.