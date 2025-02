Internews24.com - Allenamento Inter, i nerazzurri al lavoro verso la Juve: le immagini da Appiano Gentile – FOTO & REPORT

di Redazione, ialla: leda, che ritraggono la seduta odiernaDopo un giorno di riposo, è tempo per l‘di tornare ad allenarsi in vista di quella che sarà la super sfida in programma domenica contro ladi Motta, valida per la 25a giornata di Serie A. Oggi la squadra di Inzaghi si è ritrovata ad, per iniziare la preparazioneil derby d’Italia. Ecco ile ledella seduta odierna, riportate dal sito ufficiale del club.Si torna in campo ????#Forza?? (@) February 12, 2025di nuovo in campo dopo il successo contro la Fiorentina. Ihanno svolto una seduta diagli ordini di Mister Inzaghi e del suo staff in vista della sfida contro lantus, match valido per la 25° giornata di Serie A che si giocherà domenica 16 febbraio alle 20:45.