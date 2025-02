Internews24.com - Allenamento Inter, differenziato per Arnautovic e Thuram: le loro condizioni

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper: le. I due attaccanti sono a rischio forfait contro la Juve?Giornata d’in casa, con un occhio di riguardo sull’infermeria. Simone Inzaghi ha potuto contare su quasi tutto il gruppo squadra a disposizione, eccetto due elementi: si tratta di Marcuse di Marko, entrambi usciti per problemi fisici nell’ultimo match contro la Fiorentina. Recuperato Federico Dimarco dall’influenza, tutto ok anche per Alessandro Bastoni dopo la botta ricevuta contro i toscani. I nerazzurri si sono ritrovati oggi ad Appiano Gentile per preparare la sfida di domenica contro la Juventus, dopo il giorno di riposo concesso ieri da Inzaghi ai suoi. A parlare delledei due attaccanti fermi ai box è Sky Sport,Alla ripresa oggi ad Appiano tutti in gruppo tranneaffaticato e, che dopo aver fatto accertamenti che non hanno evidenziato lesioni,continua ad avere ancora un pò di fastidio alla caviglia sinistra @MatteoBarzaghi @SkySport— Andrea Paventi (@APaventi) February 12, 2025– «Alla ripresa oggi ad Appiano tutti in gruppo tranneaffaticato e, che dopo aver fatto accertamenti che non hanno evidenziato lesioni, continua ad avere ancora un po’ di fastidio alla caviglia sinistra».