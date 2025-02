Rompipallone.it - Allarme Inter: salteranno il match con la Juventus

Ultimo aggiornamento 12 Febbraio 2025 18:45 di AlessiaScatta l’in casa: due nerazzurri vanno verso il forfait contro la, Inzaghi è preoccupatissimo.L’si sta preparando per affrontare lain trasferta nella giornata di domenica 16 febbraio: all’Allianz Stadium ci sarà il fischio d’inizio alle ore 20:45. I bianconeri saranno reduci dalla prima delle due gare contro il PSV Eindhoven in Champions League, mentre i nerazzurri arriveranno dopo ildi campionato contro la Fiorentina.Proprio contro i viola alcuni giocatori di Simone Inzaghi hanno dato forfait per infortunio e ora sono in fortissimo dubbio anche per il bigcontro i bianconeri dell’ex Thiago Motta.Novità, gli infortuni preoccupano in vista dellaL’se la vedrà con lacon la consapevolezza che, se dovesse perdere ulteriori punti per strada, il Napoli potrebbe nuovamente staccare in vetta alla classifica.