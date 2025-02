Ilrestodelcarlino.it - Alla scoperta della città grazie agli studenti

Ladi Comacchio vista attraverso gli occhi deglidell’Istituto di istruzione superiore "Remo Brindisi" di Lido degli Estensi e fatta conoscere ai visitatori in tutte le peculiarità. È stata questa l’iniziativa che, nei giorni scorsi ha visto protagonisti gli alunniclasse 3C (articolazione Accoglienza Turistica e Sala e Vendita) che, con la supervisione dei docenti Ciminà e Piccoli, hanno creato e guidato un’esperienza unica diculturale ed enogastronomica, accompagnando turisti e famiglie in un viaggio attraverso la bellezza e la tradizione comacchiese. I ragazzi dell’Accoglienza Turistica hanno condotto il gruppo in un itinerario appositamente pensato e organizzato da loro, esplorando le meraviglie. Tra le tappe più suggestive, una visita al Museo Delta Antico eCattedrale di San Cassiano.