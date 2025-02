Quotidiano.net - Alla scoperta dei capitani d’azienda italiani

Per la sua seconda puntata Money Vibez Stories, il vodcast di Qn Quotidiano Nazionale dedicato alle imprenditrici e gli imprenditori, è andato in trasferta. Siamo stati con la direttrice di Qn (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno), Agnese Pini, nella sede di Dompè farmaceutici a Milano,scrivania del presidente Sergio Dompè, nipote del fondatore Gian Antonio, farmacista in piazza della Scala, in Milano. Gian Antonio e il figlio Franco, prima e seconda generazione, sono anche i protagonisti della foto che Sergio Dompè ha voluto portare con sé in questa intervista. Il ricordo, invece, è quello dell’incontro con Rita Levi Montalcini. "Una donna incredibile – ricorda l’industriale –, di cui mi colpì l’eleganza in tutto. Nell’eloquio, nel pensiero, nel muoversi, nel chiedere le cose in una maniera delicatissima e forte al tempo stesso".