Alla polizia locale nuovo etilometro in dotazione

Ladi Grottammare sarà presto dotata di unprecursore professionale, apparecchio indispensabile per svolgere la normale attività di controllo sulle strade, nella lotta contro il fenomeno, sempre più diffuso, della guida in stato d’ebbrezza alcolica. Lo strumento, inoltre, serve a risolvere i disagi cui vanno incontro gli operatori diogni volta che si trovano a dover rilevare un incidente stradale. Il codice della strada, infatti, prevede che in caso di sinistro i conducenti devono essere sottoposti a controlli specifici per valutare lo stato psicofisico in cui si trovavano nel momento dell’occorso. In questi casi, infatti, lache non è dotata dell’professionale deve chiedere il supporto di altre forze dell’ordine che ne sono dotate e che non sempre sono disponibili poiché impegnate in altre attività.