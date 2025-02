Cultweb.it - Alla NASA c’è un problema: chi appartiene alla comunità LGBTQ deve “nascondersi” (c’entra Trump)

si sta consumando un passo indietro in termini di diritti e inclusione. Come rivelato da Space.com, i dipendenti dell’agenzia spaziale americana, inclusi sia membri della+ che loro alleati, sono stati informati di non poter più esporre simboli di orgoglio nei loro spazi di lavoro. Questa restrizione riguarda bandiere, spille, adesivi per laptop, sfondi su Microsoft Teams e persino laccetti per badge. La comunicazione è avvenuta esclusivamente in forma verbale, senza alcuna documentazione scritta, rendendo più difficile contestare o formalizzare un’opposizione. Chi non rispetta la direttiva rischia la sospensione amministrativa.Un momento del gay pride (fonte: Unsplash)Questa decisione si inserisce in un contesto più ampio di cambiamenti voluti dall’amministrazione, che ha avviato una campagna per smantellare le iniziative DEIA (diversità, equità, inclusione e accessibilità) in varie agenzie federali, inclusa la