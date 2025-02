Alla cassa dì IlFaroonline e vai al circo Olliver con il mega sconto

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 12 febbraio 2025 – Uno show unico che ha emozionato grandi e piccini: ilcontinua a stupire Fiumicino. E la magia non si ferma perché gli spettacoli si terranno anche venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio.Nel cuore di Isola Sacra, a Largo Senna, ilvi aspetta con il famoso T-Rex e la bravura di Henry Niuman, artista di fama internazionale noto per le sue performance carismatiche e coinvolgenti. Ma lo show non finisce qui: clown, giocolieri, acrobati e mangiafuoco sono pronti a regalare ancora una volta tante emozioni. Ilè unsenza animali e questo rende tutto ancora più bello: alvengono messe in risalto Mettere in risalto le abilità umane, come acrobazie, giocoleria e danza e celebra il talento e la creatività degli artisti, Ma ilsenza animali promuove anche uno spettacolo più rispettoso.