Alla Bit 2025 la grande bellezza italiana | dall’Umbria dal cuore verde alla Sicilia dei festival

Milano – Situato neldella Basilicata, conosciuto per il ponte tibetano più lungo al mondo (586 metri), il borgo di Castelsaraceno ha portatoBitla Dmo (Destination management organization) più giovane d’Italia. La città di Napoli, la terza più visitata del Paese con oltre 14 milioni di presenze, che si prepara alle celebrazioni dei 2.500 anni e al Giubileo, ha invece presentato un programma di percorsi nei conventi e nei monasteriscoperta delle donne, tra arte e cultura. E la Valle d’Aosta scommette sul turismo inclusivo sia d’estate che d’inverno. È stata anche questa la Bit, la Borsa internazionale del turismo, che si è svolta da domenica ai ieri nei padiglioni di Fiera Milano Rho. Un palcoscenico per presentare strategie di sviluppo e nuovi progetti per fare crescere i territori.