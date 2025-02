Universalmovies.it - Alice in Borderland S3 | Il poster annuncia l’arrivo del Joker

La serie tvintornerà su Netflix nel corso del 2025 con la sua terza stagione.ta nel settembre del 2023, la Stagione 3 è oramai pronta a percorrere gli ultimi passi produttivi in vista del lancio sulla piattaforma di streaming, previsto per settembre 2025. A tal proposito, Netflix quest’oggi ha rilasciato il primodiinS3 che predel. Ci aspettiamo contenuti più gustosi nel corso delle prossime settimane.inS3You’re not ready for the final game.INSEASON 3 ? COMING 2025 pic.twitter.com/wsecK6FqCM— Netflix (@netflix) February 12, 2025inNote di Produzioneinè una serie tv prodotta esecutivamente da Kazutaka Sakamoto di Netflix, mentre Akira Morii e Daiju Takase sono i produttori.