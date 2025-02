Donnapop.it - Alex Wyse, sapete qual è il suo vero nome e chi è la sua fidanzata dopo Amici?

Leggi su Donnapop.it

, artista promettente nel mondo della musica italiana, è ben determinato nel percorso per conquistare il successo. Scopriamo tutto sulla sua vita, sia privata sia pubblica.Leggi anche: Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro, un amore travagliato: la crisi e la separazione prima di sposarsi, poi l’arrivo del figlioNato a Turate, in provincia di Como, il 16 giugno 2000,è un artista appena venticinquenne con tutte le carte in regola per sfondare nel mondo della musica. Cresciuto nella provincia comasca con la mamma e la nonna, poco più che adolescente si è trasferito nel Regno Unito, dove vive il padre, per studiare a Cambridge, presso il Chesterton Community College.Una volta terminato il College ha deciso di stabilirsi a Londra per trasformare in realtà il sogno di diventare un cantante.